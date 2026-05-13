Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô
Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô jeudi 27 août 2026.
Saint-Lô
Les Virées du Terroir de Saint-Lô
Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Rendez-vous tous les jeudis, du 25 juin au 27 août sur la plage verte de Saint-Lô, pour une nouvelle édition des virées du terroir !
Venez découvrir les Producteurs Locaux légumes biologiques de saison, charcuterie, boudin noir, fromage, miel, fraises, galettes,… À déguster et savourer sans modération ! .
Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Les Virées du Terroir de Saint-Lô
L’événement Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Lô
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