Les Virevoltés s’échauffent Dédale de clown « Drôle d’impression à Mesnil-Clinchamps » Mesnil-Clinchamps Noues de Sienne 1 juillet 2025 18:30

Calvados

Les Virevoltés s’échauffent Dédale de clown « Drôle d’impression à Mesnil-Clinchamps » Mesnil-Clinchamps Le Bourg Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:30:00

fin : 2025-07-01 19:20:00

Date(s) :

2025-07-01

Les Virevoltés reviennent pour la 34ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui, venez vous divertir avec les Virevoltés s’échauffent ! avec le spectacle Dédale de clown « Drôle d’impression ». 50 mn.

restauration assurée sur place chaque soir.

Les Virevoltés reviennent pour la 34ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui, venez vous divertir avec les Virevoltés s’échauffent ! avec le spectacle Dédale de clown « Drôle d’impression ». 50 mn.

restauration assurée sur place chaque soir. .

Mesnil-Clinchamps Le Bourg

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie

English : Les Virevoltés s’échauffent Dédale de clown « Drôle d’impression à Mesnil-Clinchamps »

Les Virevoltés are back for the 34th edition of their street performance festival!

Today, come and be entertained by Les Virevoltés s’échauffent! with the show Dédale de clown « Drôle d’impression ». 50 min.

catering provided on site each evening.

German : Les Virevoltés s’échauffent Dédale de clown « Drôle d’impression à Mesnil-Clinchamps »

Die Virevoltés kehren für die 34. Ausgabe ihres Straßentheaterfestivals zurück!

Heute können Sie sich bei Les Virevoltés s’échaufferent! mit der Aufführung Dédale de clown « Drôle d’impression » amüsieren. 50 min.

verpflegung an jedem Abend vor Ort gewährleistet.

Italiano :

Les Virevoltés tornano per la 34ª edizione del loro festival di spettacoli di strada!

Oggi, venite a divertirvi con Les Virevoltés s’échauffent! con lo spettacolo Dédale de clown « Drôle d’impression ». 50 minuti.

il catering è fornito in loco ogni sera.

Espanol :

Les Virevoltés vuelven para la 34ª edición de su festival de espectáculos de calle

Hoy, venga a divertirse con Les Virevoltés s’échauffent! con el espectáculo Dédale de clown « Drôle d’impression ». 50 min.

servicio de catering in situ todas las noches.

L’événement Les Virevoltés s’échauffent Dédale de clown « Drôle d’impression à Mesnil-Clinchamps » Noues de Sienne a été mis à jour le 2025-06-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie