LES VIRTUOSES EN PLEINE TEMPÊTE Agde jeudi 2 octobre 2025.

Rond-Point Carré d’as Agde Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-02

2025-10-02

Humour musical de Julien et Mathias Cadez.

HUMOUR MUSICAL

> De Julien et Mathias CADEZ

Un tourbillon musical qui dépoussière les partitions !

avec Anne Gagneur (violon), Mathias Cadez et Julien Cadez (piano)

Alors qu’une tempête se prépare, une mystérieuse violoniste trouve refuge chez deux pianistes bouleversant leur quotidien. L’étrange musicienne souffle un vent nouveau, mettant à rude épreuve les deux compères !

Entre désaccords savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire.

Formés aux Conservatoires de Lille et de Lyon, les trois musiciens allient sens de l’humour et imagination débordante au service d’une musique à la fois spectaculaire et sensible.

Ensemble, ils offrent un opus riche en rebondissements, où le style inimitable des Virtuoses prend une nouvelle dimension.

> Collaboration à l’écriture, Anthony Coudeville, Loïc Marles,

> Lumières et régie générale, François Lion

> Arrangements, Julien Cadez

> Son, Xavier Buda

> Costumes, Dominique Louis

> Effets spéciaux, Mathieu Cadez

> Production, Virtuoses et Compagnie

Durée, 1h30

À partir de 8 ans

Rond-Point Carré d’as Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Musical humor by Julien and Mathias Cadez.

German :

Musikalischer Humor von Julien und Mathias Cadez.

Italiano :

Umorismo musicale di Julien e Mathias Cadez.

Espanol :

Humor musical de Julien y Mathias Cadez.

