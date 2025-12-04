LES VIRTUOSES EN PLEINE TEMPETE – LE GRAND PRE Langueux

LES VIRTUOSES EN PLEINE TEMPETE Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Vous les avez aimés ? Ils sont de retour après avoir conquis 300 000 spectateurs et enchaîné plus de 500 représentations !Dans cette nouvelle aventure, les Virtuoses rencontrent une mystérieuse violoniste qui bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse pour dompter la tempête qui se profile.Mais qui, des pianistes ou de la violoniste, parviendra à imposer son tempo final ?Entre désaccords savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte dans une épopée folle, aux confins de la musique et de l’imaginaire

LE GRAND PRE 26, RUE DE LA ROCHE DURAND 22360 Langueux 22