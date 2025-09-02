Les Virtuoses – En pleine tempête Le Pin Galant Mérignac

Les Virtuoses – En pleine tempête Mardi 28 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00 – 2026-04-28T22:00:00

Fin : 2026-04-28T20:30:00 – 2026-04-28T22:00:00

Après le succès de leur premier spectacle « Les Virtuoses », qui a conquis plus de 300 000 spectateurs au fil de 500 représentations, les frères Cadez reviennent avec leur nouvelle création : « En pleine tempête ». Comédie, magie et musique fusionnent dans un spectacle sans parole et unique en son genre.

Alors qu’une tempête se prépare, deux pianistes se retrouvent face à une mystérieuse violoniste qui, contrainte de trouver refuge chez eux, bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse pour dompter la vague qui s’annonce. Mais qui, des pianistes ou de la violoniste, parviendra à imposer son tempo final ? Entre désaccords savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire.

Formés aux Conservatoires de Lille et de Lyon, les trois musiciens allient sens de l’humour et imagination débordante au service d’une musique à la fois spectaculaire et sensible. Ensemble, ils offrent un opus riche en rebondissements, où le style inimitable des Virtuoses prend une nouvelle dimension.

Un récital explosif, poétique et musical… Un joyau de spectacle pour s’envoler !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Stéphane Audran