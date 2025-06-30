LES VIRTUOSES – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LES VIRTUOSES – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire dimanche 19 avril 2026.

LES VIRTUOSES Début : 2026-04-19 à 16:00. Tarif : – euros.

Les Virtuoses En pleine tempête Après le succès de leur premier spectacle « Les Virtuoses », qui a conquis plus de 300 000 spectateurs, les frères Cadez reviennent avec leur nouvelle création « En pleine tempête ».Pour cette nouvelle aventure, Mathias et Julien Cadez ouvrent les portes de leur univers à un troisième personnage, une violoniste aussi redoutable que fascinante, incarnée par Anna Gagneur. Comédie, magie et musique fusionnent dans un spectacle sans parole et unique en son genre. Alors qu’une tempête se prépare, deux pianistes se retrouvent face à une mystérieuse violoniste qui, contrainte de trouver refuge chez eux, bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse pour dompter la vague qui s’annonce. Mais qui, des pianistes et de la violoniste, parviendra à imposer son tempo final ? Entre désaccords savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69