LES VIRTUOSES – SALLE POIREL Nancy

LES VIRTUOSES Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le succès de leur premier spectacle Les Virtuoses, qui a conquis plus de 300 000 spectateurs au fil de 500 représentations, les frères Cadez reviennent avec leur nouvelle création : En pleine tempête. Pour cette nouvelle aventure, ils ouvrent les portes de leur univers à un troisième personnage, une violoniste aussi redoutable que fascinante, incarnée par Anna Gagneur. Comédie, magie et musique fusionnent dans un spectacle sans parole et unique en son genre.Alors qu’une tempête se prépare, deux pianistes se retrouvent face à une mystérieuse violoniste qui, contrainte de trouver refuge chez eux, bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse pour dompter la vague qui s’annonce. Mais qui, des pianistes et de la violoniste, parviendra à imposer son tempo final ? Entre désaccords savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire.Formés aux Conservatoires de Lille et de Lyon, les trois musiciens allient sens de l’humour et imagination débordante au service d’une musique à la fois spectaculaire et sensible. Ensemble, ils offrent un opus riche en rebondissements, où le style inimitable des Virtuoses prend une nouvelle dimension.

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54