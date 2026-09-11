LES VIRUS DE BACTÉRIES: DES ALLIÉS MÉCONNUS Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch
jeudi 4 février 2027 · Auditorium de la bibliothèque - Usine électrique - Pôle culturel d'Allauch - 164 Avenue du Général de Gaulle · Allauch
Informations pratiques
Allauch
LES VIRUS DE BACTÉRIES: DES ALLIÉS MÉCONNUS
Jeudi 4 février 2027.
À 19h00. Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Par Mireille Ansaldi
Les virus ne sont pas tous nos ennemis : les bactériophages, qui ciblent spécifiquement les bactéries, sont présents dans tous les environnements et ont été utilisés dès les années 1920 en France pour traiter les infections bactériennes. Éclipsée par l’arrivée des antibiotiques, cette approche thérapeutique regagne aujourd’hui de l’intérêt face à l’omniprésence des bactéries résistantes aux antibiotiques qui sont de plus en plus difficiles à traiter. Étudier ces virus permet d’optimiser les traitements des maladies infectieuses mais aussi de mieux comprendre les épidémies virales.
Mireille Ansaldi est directrice de recherche CNRS au Laboratoire de Chimie Bactérienne (CNRS-Aix Marseille Université) et membre fondatrice du réseau de recherches sur les bactériophages
Phages.fr. .
Auditorium de la bibliothèque – Usine électrique – Pôle culturel d’Allauch – 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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By Mireille Ansaldi
L’événement LES VIRUS DE BACTÉRIES: DES ALLIÉS MÉCONNUS Allauch a été mis à jour le 2026-09-11 par Maison du Tourisme d’Allauch
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