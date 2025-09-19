Les visages architecturaux de Pointe-à-Pitre présenté par le CAUE pointe-à-pitre Pointe-à-Pitre

Les visages architecturaux de Pointe-à-Pitre présenté par le CAUE Vendredi 19 septembre

L’Époque Contemporaine : Entre Modernité et Tradition

Aujourd’hui, le paysage architectural de Pointe-à-Pitre est un dialogue constant entre le passé et le présent. On y trouve encore de magnifiques exemples de maisons créoles traditionnelles qui côtoient des constructions modernes. Les projets récents de réhabilitation et de nouveaux aménagements urbains visent à intégrer des bâtiments contemporains tout en préservant le caractère unique de la ville. Le patrimoine architectural de Pointe-à-Pitre est ainsi une preuve vivante de sa capacité à évoluer et à se réinventer, sans jamais renier ses racines.

À Pointe-à-Pitre, l'architecture raconte l'histoire d'une ville qui a su se reconstruire face aux catastrophes naturelles et aux changements d'époque. Ce récit retrace l'évolution de son patrimoine bâti, du temps colonial à nos jours.

