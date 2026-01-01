Les visages de Paris. Réalités historiques et représentations collectives de 1926 à aujourd’hui Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris

Cette rencontre explore les multiples facettes de Paris, de la natalité à l’immigration, des origines diverses à la cohabitation des populations, tout en questionnant les représentations et imaginaires qui entourent la période des années 1920-30. À travers l’histoire sociale et la démographie, seront analysées les dynamiques qui façonnent la ville, hier comme aujourd’hui.

Programme :

18h30 – 19h30 : Blind test gustatif

Le Studio Mille Feuilles animera un blind test gustatif autour des origines des Parisiennes et Parisiens. Venez à leur rencontre à travers des dégustations sucrées ou salées qui vous feront voyager dans le Paris d’il y a près de 100 ans.

Vous pourrez jouer, seuls ou en groupe, pour reconnaître certaines saveurs parisiennes venues d’ailleurs.

19h30 -21h : Table ronde

Intervenants :

Sandra Brée, démographe, co-commissaire de l’exposition

démographe, co-commissaire de l’exposition Sylvain Pattieu, historien et auteur.

historien et auteur. Hajar Ben Boubaker, historienne (sous réserve)

historienne (sous réserve) Emmanuelle Lallement, anthropologue (sous réserve)

Dans le cadre de l’exposition « Les gens de Paris 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris consacre une soirée à l’évolution démographique et sociale de la capitale.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 18h30 à 21h00

payant

Plein tarifs : 5 €

Tarif réduit : 3 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T19:30:00+01:00

fin : 2026-01-15T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T18:30:00+02:00_2026-01-15T21:00:00+02:00

Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris 4, rue Payenne 75003 Paris

https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/les-visages-de-paris-realites-historiques-et-representations-collectives https://www.facebook.com/Carnavalet https://www.facebook.com/Carnavalet



Afficher la carte du lieu Orangerie du musée Carnavalet – Histoire de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

