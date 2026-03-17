Les Visites bébés au Musée au Musée de la Dentelle

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-14 2026-07-04 2026-08-09

Parcours sensoriel, comptine, jeux, arts plastiques… Chaque atelier est une occasion de partager un moment de complicité et d’éveil avec les bébés tout en les familiarisant avec le monde des musées.

Pour les enfants de 1 à 3 ans Gratuit nombre de place limité, réservation obligatoire

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’initier à la culture, le musée se transforme en cocon douillet pour accueillir les tout-petits, avec leurs parents, et les accompagner dans leur découverte du lieu. Parcours sensoriel, comptine, jeux, arts plastiques… Chaque atelier est une occasion de partager un moment de complicité et d’éveil avec les bébés tout en les familiarisant avec le monde des musées.

Pour les enfants de 1 à 3 ans Gratuit nombre de place limité, réservation obligatoire auprès de m.labbe@ville-chantilly.fr .

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 92 36

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English :

A sensory tour, nursery rhymes, games, arts and crafts? Each workshop is an opportunity to share a moment of complicity and awakening with babies, while familiarizing them with the world of museums.

For children aged 1-3 Free ? limited number of places, booking essential

L’événement Les Visites bébés au Musée au Musée de la Dentelle Chantilly a été mis à jour le 2026-03-17 par Chantilly-Senlis Tourisme