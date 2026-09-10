Les visites « Clic-clac » du château de Thézan, Chateau de Thézan, Saint-Didier
dimanche 20 septembre 2026 · Chateau de Thézan · Saint-Didier
Informations pratiques
Les visites « Clic-clac » du château de Thézan Dimanche 20 septembre, 14h00 Chateau de Thézan Vaucluse
Trois sessions limités à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
LES VISITES « CLIC-CLAC » DU CHÂTEAU DE THÉZAN
Visitez le château de Thézan avec Romane Bréchet, médiatrice du patrimoine, et Émilie Reynaud-Cochet, photographe. Au fil des explications patrimoniales et du regard d’Émilie, capturez les détails, décors et objets des salles du château, et apprenez à les mettre en valeur.
→ Ados & Adultes. Atelier gratuit, entrée payante du château ci-dessous.
Réservation obligatoire sur lacove.fr (places limitées). Prévoir un appareil photo. Tarif préférentiel, exposition, château et parc compris: 8 € Adultes. Réduit : 6€ de 8 à 17 ans – Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans inclus.
Chateau de Thézan 58 Rue du Château 84210 Saint-Didier Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33622880746 https://www.chateaudethezan.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-clic-clac-du-chateau-de-thezan »}] Entre Ventoux et Luberon, le dernier château seigneurial entièrement meublé et avec ses décors italiens d’origine Au centre piétonnier du cœur du village de Saint-Didier. De nombreux parkings publics gratuits à proximité immédiate
LES VISITES « CLIC-CLAC » DU CHÂTEAU DE THÉZAN
©Service Culture et Patrimoine de la CoVe
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