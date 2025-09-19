Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse

Les visites de Julia

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse Landes

Accompagnés par Julia, guide locale passionnée, partez à la découverte de Seignosse à travers une balade du quartier du Penon jusqu’à l’océan.

Venez découvrir Seignosse avec Julia, guide locale et passionnée, pour une visite entre passé et présent. Au départ de l’Office de tourisme, vous déambulerez à travers le quartier du Penon, pour comprendre sa création et enfin terminer face à l’océan. Vous pourrez appréhender l’évolution de la ville au fil du temps. De ses origines rurales à sa transformation côté océan en station balnéaire familiale et réputée, notamment pour le surf. Une occasion unique de plonger dans l’histoire locale, de comprendre le territoire et de profiter d’un cadre naturel exceptionnel.

De 9h30 à 10h30.

A partir de 7 ans.

Au départ de l’Office de Tourisme.

Tarifs

– Adulte 7€

– Enfant (7 à 12 ans) 4€.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Les visites de Julia

Accompanied by Julia, a passionate local guide, discover Seignosse on a stroll from the Penon district to the ocean.

German : Les visites de Julia

Entdecken Sie Seignosse auf einem Spaziergang vom Viertel Penon bis zum Ozean, begleitet von Julia, einer passionierten örtlichen Fremdenführerin.

Italiano :

Accompagnati da Julia, un’appassionata guida locale, scoprite Seignosse durante una passeggiata dal quartiere Penon all’oceano.

Espanol : Les visites de Julia

Acompañado por Julia, una apasionada guía local, descubra Seignosse en un paseo desde el barrio del Penon hasta el océano.

