Les visites de l’Antipode Antipode Rennes vendredi 24 octobre 2025.

Les visites de l’Antipode Antipode Rennes Vendredi 24 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

L’équipe vous propose une balade guidée !

L’équipe vous propose une balade guidée, l’occasion de visiter les coulisses et les espaces réservés aux artistes et d’assister ensuite à l’apéro-concert avec Iris 2000 dans Le Club. Bienvenue !

**Renseignements et inscriptions :**
– [bienvenue@antipode-rennes.fr](mailto:bienvenue@antipode-rennes.fr)
– 02 99 67 32 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-24T18:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-24T19:00:00.000+02:00

 http://antipode-rennes.fr

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine