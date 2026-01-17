Les visites de l’Antipode Antipode Rennes Jeudi 12 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Accueil de la visite dans L’Agora : 18h00

Début de la visite : 18h05

Fin de la visite : 19h00

**Antipode**

**Gratuit sur inscription**

L’équipe vous propose une balade guidée, l’occasion de visiter les coulisses et les espaces réservés aux artistes, et d’assister ensuite à l’apéro-concert avec Psykasya dans Le Club. Bienvenue !

**Renseignements et inscriptions :**

– [bienvenue@antipode-rennes.fr](mailto:bienvenue@antipode-rennes.fr)

– Depuis l’offre sur l’application pass Culture

– 02 99 67 32 12

– Sur place, à l’accueil général de l’Antipode, sur les horaires d’ouvertures.

Début : 2026-03-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00.000+01:00

https://antipode-rennes.fr/agenda/les-visites-de-l-antipode-10

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



