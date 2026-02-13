Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes

Les visites de l'Antipode Antipode Rennes

Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes jeudi 12 mars 2026.

Les visites de l’Antipode Jeudi 12 mars, 18h00 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T18:00:00+01:00 – 2026-03-12T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-12T18:00:00+01:00 – 2026-03-12T19:00:00+01:00

Accueil de la visite dans L’Agora : 18h00
Début de la visite : 18h05
Fin de la visite : 19h00

Antipode
Gratuit sur inscription

L’équipe vous propose une balade guidée, l’occasion de visiter les coulisses et les espaces réservés aux artistes, et d’assister ensuite à l’apéro-concert avec Psykasya dans Le Club. Bienvenue !

Renseignements et inscriptions :
bienvenue@antipode-rennes.fr
– Depuis l’offre sur l’application pass Culture
– 02 99 67 32 12
– Sur place, à l’accueil général de l’Antipode, sur les horaires d’ouvertures.

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/les-visites-de-l-antipode-10 »}] [{« link »: « mailto:bienvenue@antipode-rennes.fr »}]
L’équipe vous propose une balade guidée, l’occasion de visiter les coulisses et les espaces réservés aux artistes ! visite