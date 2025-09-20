Les visites de l’Inventaire du Patrimoine Hôtel de ville de Libourne Libourne

Réservation obligatoire, places limitées (15 personnes maximum par visite). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’un Libourne méconnu avec Tom-Loup Roux, responsable de la mission d’Inventaire.

Cinq visites exceptionnelles vous feront pénétrer dans des demeures privées rarement ouvertes au public. Ces immeubles remarquables, issus du XVIIIe et du XIXe siècles, recèlent de véritables trésors d’architecture : cours intérieures avec fontaines et lavoirs en pierre sculptés, escaliers en fer forgé, cheminées monumentales, pièces voûtées, salons décorés avec raffinement… Une occasion unique d’entrer dans l’intimité d’un patrimoine habituellement invisible.

Hôtel de ville de Libourne Place Abel Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.libourne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ateliersdupatrimoine@libourne.fr »}]

© Aurélien Marquot