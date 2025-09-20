Les Visites déguidées de Bertrand Bossard Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Comment des pompes funèbres sont-elles devenues un lieu culturel ? Combien d’artistes abrite ce site de 40 000 m2 ? Qui sont les travailleurs et travailleuses de l’ombre ? La visite déguidée éclaire sur ces sujets et sur bien d’autres en nous introduisant presque partout. Elle nous réserve aussi quelques surprises car, avec le comédien et metteur en scène Bertrand Bossard, on devient vite partie prenante de cette ruche en ébullition qu’est le CENTQUATRE-PARIS.

Artiste associé depuis 2010, Bertrand Bossard connaît le CENTQUATRE-PARIS sur le bout des doigts et a imaginé une visite artistique sur-mesure : documentée mais décalée, ludique et théâtrale. Et surtout vivante, car elle s’accorde à chaque fois à l’actualité du lieu. Fortes de leur succès, les visites déguidées se déclinent ailleurs comme l’Institut du Monde Arabe, à Bonlieu – Scène nationale d’Annecy ou encore à La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle. Découvrez l’original !

Samedis 20 septembre et 29 novembre 2025 :

Visites deguidées avec une adaptation en langue des signes française.

Informations et réservation par téléphone au 06 13 33 21 25 ou par mail à l’adresse suivante : s.bataille@104.fr

Pour découvrir la face cachée du CENTQUATRE-PARIS et comprendre sa singularité, rien de tel que d’emboîter le pas du fringant Bertrand Bossard. Chaque mois, celui-ci pilote une visite mêlant savoir, fantaisie et performance. Décoiffant.

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

De 4 à 8 euros.

billetterie :

→ en ligne

→ 01 53 35 50 00

→ billetterie@104.fr

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

