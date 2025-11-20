Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz
Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz dimanche 22 mars 2026.
Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.
Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste
Au programme Visite du nouveau laboratoire des méduses
Découverte des zones de quarantaine
Préparation des repas des animaux
Nourrissage de tortues vertes et initiation au bouturage des coraux
Exploration du système de filtration XXL
Point d’orgue le repas des requins vu d’en haut! .
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
German : Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
Italiano :
Espanol : Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Biarritz