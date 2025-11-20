Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz

Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2026-04-01

2026-04-01

2026-04-01

Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.

Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste

Au programme Visite du nouveau laboratoire des méduses

Découverte des zones de quarantaine

Préparation des repas des animaux

Nourrissage de tortues vertes et initiation au bouturage des coraux

Exploration du système de filtration XXL

Point d’orgue le repas des requins vu d’en haut! .

