Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz

mercredi 30 septembre 2026 · Esplanade du Rocher de la Vierge · Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.

Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste :

Au programme : Laboratoire des méduses

Découverte des zones de quarantaine

Découverte de la cuisine des résidents

Bouturage des coraux

Machinerie et filtration

Repas des requins vu d’en haut .

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 75 40

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English : Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz

L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Biarritz