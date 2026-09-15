Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz
mercredi 30 septembre 2026 · Esplanade du Rocher de la Vierge · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.
Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste :
Au programme : Laboratoire des méduses
Découverte des zones de quarantaine
Découverte de la cuisine des résidents
Bouturage des coraux
Machinerie et filtration
Repas des requins vu d’en haut .
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 75 40
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English : Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Biarritz
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