Les visites des jardiniers du parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris

Le rendez-vous pour le départ des visites est fixé à l’entrée de la maison du Jardin botanique « espace City-Zen »

les visites thématiques du mois d’Avril par les jardiniers

Samedi 4 : Les fougères

Dimanche 5 : Le jardin alpin

Lundi 6 : Le jardin insolite

Samedi 11 : Les plantes d’Afrique du Sud

Dimanche 12 : Le jardin alpin

Samedi 18 : Le jardin alpin

Dimanche 19 : Les Géraniums et les plantes vivaces

Samedi 25 : Le chemin de l’évolution et les plantes d’iles de France

Dimanche 26 : Les arbres remarquables

les jardiniers du parc floral de Paris, vous proposent des visites des collections botaniques du jardin.

tous les samedi, dimanche et jour férié du mois de d’Avril.

Départs des visites à 15 heures.



Rendez-vous devant la maison du jardin botanique

Du samedi 04 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

gratuit



L’entrée du parc est payante du 1er avril au 30 Septembre :

Plein tarif 2,80 €

Tarif réduit 1,65 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T15:00:00+02:00_2026-04-04T16:30:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:30:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:30:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T16:30:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:30:00+02:00

Parc floral de Paris Route de l’artillerie 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539#tarifs-et-billetterie-en-ligne https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fparisnature



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