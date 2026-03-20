Les visites des jardiniers du parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris
Les visites des jardiniers du parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris samedi 4 avril 2026.
Le rendez-vous pour le départ des visites est fixé à l’entrée de la maison du Jardin botanique « espace City-Zen »
les visites thématiques du mois d’Avril par les jardiniers
- Samedi 4 : Les fougères
- Dimanche 5 : Le jardin alpin
- Lundi 6 : Le jardin insolite
- Samedi 11 : Les plantes d’Afrique du Sud
- Dimanche 12 : Le jardin alpin
- Samedi 18 : Le jardin alpin
- Dimanche 19 : Les Géraniums et les plantes vivaces
- Samedi 25 : Le chemin de l’évolution et les plantes d’iles de France
- Dimanche 26 : Les arbres remarquables
les jardiniers du parc floral de Paris, vous proposent des visites des collections botaniques du jardin.
tous les samedi, dimanche et jour férié du mois de d’Avril.
Départs des visites à 15 heures.
Rendez-vous devant la maison du jardin botanique
Du samedi 04 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
gratuit
L’entrée du parc est payante du 1er avril au 30 Septembre :
- Plein tarif 2,80 €
- Tarif réduit 1,65 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T15:00:00+02:00_2026-04-04T16:30:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:30:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:30:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T16:30:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:30:00+02:00
Parc floral de Paris Route de l’artillerie 75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539#tarifs-et-billetterie-en-ligne https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fparisnature
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