Les visites du Clos de Nancrevant Chaniers

75 chemin de Nancrevant Chaniers Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-01-02

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-01-02 2025-07-01 2025-09-01

Au cœur de la Saintonge romane, poussez les portes du Clos de Nancrevant pour découvrir la fabrication et le vieillissement du Cognac. Dégustation en fin de visite.

+33 5 46 91 09 36

English : Visit of Nancrevant’s Clos

In the heart of Romanesque Saintonge, push open the doors of Clos de Nancrevant to discover how Cognac is made and aged. Tasting at the end of the visit.

German :

Im Herzen der romanischen Saintonge öffnen Sie die Türen des Clos de Nancrevant und erfahren Sie, wie Cognac hergestellt wird und wie er reift. Verkostung am Ende der Besichtigung.

Italiano :

Nel cuore della romanica Saintonge, aprite le porte del Clos de Nancrevant e scoprite come viene prodotto e invecchiato il Cognac. Degustazione al termine della visita.

Espanol :

En el corazón de la Saintonge románica, abra las puertas del Clos de Nancrevant y descubra cómo se elabora y envejece el coñac. Degustación al final de la visita.

L’événement Les visites du Clos de Nancrevant Chaniers a été mis à jour le 2024-12-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge