Les visites du domaine des Embiez Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages

Ile des Embiez Boutique du domaine Six-Fours-les-Plages Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Visite uniquement

Début : Mercredi 2025-08-20 10:00:00

fin : 2025-08-20 12:00:00

Découvrez le domaine des Embiez ! Embarquez pour une visite guidée à pied du Domaine des Embiez, en compagnie de Laurent David, notre responsable vini-viticole passionné. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur nos vignes.

Ile des Embiez Boutique du domaine Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 83 79 26 ldavid@paul-ricard.com

English : Tours of the Domaine des Embiez

Discover the Domaine des Embiez! Embark on a guided walking tour of Domaine des Embiez, in the company of Laurent David, our passionate vineyard manager. A great opportunity to learn more about our vineyards.

German : Die Besichtigungen der Domaine des Embiez

Entdecken Sie die Domaine des Embiez! Begeben Sie sich auf eine geführte Tour zu Fuß durch die Domaine des Embiez in Begleitung von Laurent David, unserem leidenschaftlichen Wein- und Weinbaumanager. Eine gute Gelegenheit, mehr über unsere Weinberge zu erfahren.

Italiano : Visite al Domaine des Embiez

Scoprite il Domaine des Embiez! Partite per una visita guidata a piedi del Domaine des Embiez, in compagnia di Laurent David, il nostro appassionato responsabile dei vigneti. Una grande opportunità per conoscere meglio i nostri vigneti.

Espanol :

¡Descubra el Domaine des Embiez! Embárquese en una visita guiada a pie por el Domaine des Embiez, en compañía de Laurent David, nuestro apasionado viticultor. Una gran oportunidad para conocer mejor nuestros viñedos.

