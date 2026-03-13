Les visites du Haras national du Pin

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-01 2026-10-17 2026-11-02 2026-12-12 2026-12-14 2026-12-19

Libre ou commentée, la visite du Haras est une découverte de l’ensemble du coeur historique du Haras du Pin. Cour d’honneur, écuries, sellerie d’honneur, collection de voitures hippomobiles et parcours découverte, vous profitez d’une présentation complète du haras et de son évolution au fil des siècles.

Le nombre de place pour la visite commentée est limité ; il est fortement conseillé de réserver à l’avance.

Supplément de 2 euros par personne pour la visite guidée.

Les visites du Haras, du château, la visite libre du parcours découverte de l’écurie n°1, les locations de vélos et voitures de golf électriques sont possibles pendant toutes les vacances scolaires.

Les jours de spectacles équestres dans le manège d’Aure, des promenades en attelage et des baptêmes poneys sont proposés l’après-midi.

Le Haras national du Pin est ouvert tous les jours du 01 avril au 30 septembre 10h à 18h

et pendant les petites vacances scolaires de 10h30 à 17h.

Ouvert toute l’année sauf en janvier. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

En basse saison, le haras est ouvert de 11h00 à 16h00.

Accueil Groupes à partir de 20 personnes sur réservation toute l’année. .

Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Les visites du Haras national du Pin

L’événement Les visites du Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-13 par Haras national du Pin