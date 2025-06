Les Visites du Jeudi > Agrochanvre La Prise Gontier de Haut Barenton 17 juillet 2025 14:00

Manche

Les Visites du Jeudi > Agrochanvre La Prise Gontier de Haut Agrochanvre Barenton Manche

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

Partez à la découverte du chanvre et ses multiples usages ! Défibrage de la paille de chanvre, valorisation de ses constituants sur différents marchés (écoconstruction, plasturgie, textile…). Négoce de graine (chènevis) et gamme de produits alimentaires BIO.

La Prise Gontier de Haut Agrochanvre

Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 29 96 sgosselin.agrochanvre@outlook.fr

English : Les Visites du Jeudi > Agrochanvre

Discover hemp and its many uses! Defibration of hemp straw, valorization of its constituents on different markets.

German :

Entdecken Sie den Hanf und seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten! Zerfaserung des Hanfstrohs, Verwertung seiner Bestandteile auf verschiedenen Märkten (Ökobau, Kunststoffverarbeitung, Textilien…). Handel mit Samen (Hanf) und Sortiment an BIO-Lebensmitteln.

Italiano :

Scoprite la canapa e i suoi molteplici usi! Sfibratura della paglia di canapa, recupero dei suoi componenti per vari mercati (eco-edilizia, plastica, tessile, ecc.). Commercio di semi (semi di canapa) e una gamma di prodotti alimentari biologici.

Espanol :

Descubra el cáñamo y sus múltiples usos Desfibrado de la paja de cáñamo, recuperación de sus componentes para diversos mercados (ecoconstrucción, plásticos, textiles, etc.). Comercio de semillas (semillas de cáñamo) y una gama de productos alimentarios ecológicos.

