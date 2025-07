Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine ZA Route de Coutances Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine ZA Route de Coutances Gavray-sur-Sienne jeudi 17 juillet 2025.

Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine

ZA Route de Coutances 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 11:00:00

fin : 2025-07-17 11:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Venez découvrir le processus intégral de la fabrication de l’andouille de Vire et les fumoirs au bois de hêtre.

Venez découvrir le processus intégral de la fabrication de l’andouille de Vire et les fumoirs au bois de hêtre. .

ZA Route de Coutances 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 44 20 contact@andouillerie.fr

English : Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine

Come and discover the entire process of making Vire andouille and the beechwood smokehouses.

German :

Erleben Sie den gesamten Prozess der Herstellung von Andouille de Vire und die mit Buchenholz befeuerten Räucheröfen.

Italiano :

Venite a scoprire l’intero processo di produzione dell’andouille de Vire e gli affumicatoi in legno di faggio.

Espanol :

Venga a descubrir todo el proceso de elaboración del andouille de Vire y los ahumaderos de madera de haya.

L’événement Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-07-10 par Coutances Tourisme