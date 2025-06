Les Visites du jeudi > Atelier Crescendo Atelier Crescendo Avranches 31 juillet 2025 14:00

Manche

Début : 2025-07-31 14:00:00

2025-07-31

Réparation d’instruments de musique à vent. Présentation de la fabrication puis de la réparation de plusieurs instruments à vent (flûte, saxophone, clarinette, trompette).

Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 66 86 08 70 contact.ateliercrescendo@gmail.com

English : Les Visites du jeudi > Atelier Crescendo

Repair of wind instruments. Presentation of the manufacture and repair of several wind instruments (flute, saxophone, clarinet, trumpet).

German :

Reparatur von Blasinstrumenten. Vorstellung der Herstellung und anschließenden Reparatur mehrerer Blasinstrumente (Flöte, Saxophon, Klarinette, Trompete).

Italiano :

Riparazione di strumenti a fiato. Imparare a costruire e riparare diversi strumenti a fiato (flauto, sassofono, clarinetto, tromba).

Espanol :

Reparación de instrumentos de viento. Aprende a fabricar y reparar varios instrumentos de viento (flauta, saxofón, clarinete, trompeta).

