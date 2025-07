Les Visites du Jeudi > Atelier de « Terre Vernissée » Boutique Art’itude Saint-Pierre-de-Coutances

Les Visites du Jeudi > Atelier de « Terre Vernissée » Boutique Art’itude Saint-Pierre-de-Coutances jeudi 17 juillet 2025.

Les Visites du Jeudi > Atelier de « Terre Vernissée »

Boutique Art’itude 21 Rue des Carrières Saint-Michel Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

Jean-François tourne et décore ses poteries selon la technique de la terre vernissée. Il vous propose de vous faire découvrir les différents aspects.

Boutique Art’itude 21 Rue des Carrières Saint-Michel Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 42 52 43 88 jfricordeau@orange.fr

English : Les Visites du Jeudi > Atelier de « Terre Vernissée »

Jean-François turns and decorates his pottery using the glazed earthenware technique. He invites you to discover the different aspects.

German :

Jean-François dreht und dekoriert seine Töpferwaren nach der Technik der glasierten Erde. Er bietet Ihnen an, Ihnen die verschiedenen Aspekte näher zu bringen.

Italiano :

Jean-François trasforma e decora le sue ceramiche utilizzando la tecnica della terracotta smaltata. Sarà lieto di mostrarvela.

Espanol :

Jean-François tornea y decora su cerámica con la técnica del barro vidriado. Estará encantado de enseñártela.

L’événement Les Visites du Jeudi > Atelier de « Terre Vernissée » Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2025-07-10 par Coutances Tourisme