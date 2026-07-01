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Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia Le Souffle d’Hestia Ducey-Les Chéris

jeudi 23 juillet 2026 · Le Souffle d'Hestia · Ducey-Les Chéris

Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia Le Souffle d’Hestia Ducey-Les Chéris

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Souffle d'Hestia
Adresse
21 rue de les Chéris
Ville
50220 Ducey-Les Chéris
Département
Manche
Tarif

Ducey-Les Chéris

Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia

Le Souffle d’Hestia 21 rue de les Chéris Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 15:15:00

Date(s) :
2026-07-23

Venez partager le quotidien de ma création. Je vous fais la présentation du soufflage de verre, du travail de parachèvement, des étapes de montage des éléments bois / métal.
Pour mettre en valeur le végétal, je crée des pièces bijoux de jardin et des objets de décorations pour vos intérieurs.   .

Le Souffle d’Hestia 21 rue de les Chéris Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 81 90 13 28  lesouffledhestia@gmail.com

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English : Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia

L’événement Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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