Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia Le Souffle d’Hestia Ducey-Les Chéris
jeudi 10 septembre 2026 · Le Souffle d'Hestia · Ducey-Les Chéris
Informations pratiques
Ducey-Les Chéris
Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia
Le Souffle d’Hestia 21 rue de les Chéris Ducey-Les Chéris Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:30:00
fin : 2026-09-10 15:15:00
Date(s) :
2026-09-10
Venez partager le quotidien de ma création. Je vous fais la présentation du soufflage de verre, du travail de parachèvement, des étapes de montage des éléments bois / métal.
Pour mettre en valeur le végétal, je crée des pièces bijoux de jardin et des objets de décorations pour vos intérieurs. .
Le Souffle d’Hestia 21 rue de les Chéris Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 81 90 13 28 lesouffledhestia@gmail.com
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English : Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia
L’événement Les Visites du jeudi > Atelier Le Souffle d’Hestia Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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