Les visites du jeudi Auvers 3 juillet 2025 14:30

Manche

Les visites du jeudi Maison Hérout Auvers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 14:30:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Découvrez la Maison Hérout, producteur-récoltant à Auvers depuis 1946. Plongez dans l’univers cidricole biologique et AOP d’excellence, respectueux des pratiques traditionnelles. Dégustation gratuite.

Maison Hérout

Auvers 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 07 89

English : Les visites du jeudi

Discover Maison Hérout, producer-harvesters in Auvers since 1946. Immerse yourself in a world of organic and PDO cider-making excellence, respectful of traditional practices. Free tasting.

German :

Entdecken Sie das Haus Hérout, seit 1946 Erzeuger und Erntehelfer in Auvers. Tauchen Sie ein in die Welt des exzellenten Bio- und AOP-Apfelweinanbaus, der die traditionellen Praktiken respektiert. Kostenlose Verkostung.

Italiano :

Scoprite la Maison Hérout, produttore e raccoglitore di Auvers dal 1946. Immergetevi in un mondo di eccellenza sidricola biologica e DOP, nel rispetto delle pratiche tradizionali. Degustazione gratuita.

Espanol :

Descubra la Maison Hérout, productora y cosechera de Auvers desde 1946. Sumérjase en un universo de excelencia sidrera ecológica y DOP, respetuoso con las prácticas tradicionales. Degustación gratuita.

