Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville

Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville

Début : 2025-07-17 17:00:00

fin : 2025-07-17 18:30:00

2025-07-17

Bienvenue à la brasserie ! Une heure d’immersion pour sentir, goûter, toucher, comprendre comment on fait de la bière ! C’est ce qui vous attend en venant visiter la brasserie Captain James. Le brasseur vous livre tous ses secrets :)

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr

Welcome to the brewery! An hour of immersion to smell, taste, touch and understand how beer is made! That’s what you can expect when you visit the Captain James brewery. The brewer will tell you all his secrets :)

Willkommen in der Brauerei! Eine Stunde lang eintauchen und riechen, schmecken, anfassen und verstehen, wie Bier hergestellt wird! Das erwartet Sie bei einem Besuch der Captain-James-Brauerei. Der Braumeister verrät Ihnen alle seine Geheimnisse :)

Benvenuti nel birrificio! Prendetevi un’ora per annusare, assaggiare, toccare e capire come viene prodotta la birra! Ecco cosa vi aspetta quando visiterete il birrificio Captain James. Il birraio vi svelerà tutti i suoi segreti :)

Bienvenido a la fábrica de cerveza Tómese una hora para oler, saborear, tocar y comprender cómo se fabrica la cerveza Eso es lo que le espera cuando visite la fábrica de cerveza Captain James. El cervecero le contará todos sus secretos :)

