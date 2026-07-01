Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville
jeudi 23 juillet 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Bienvenue à la brasserie ! Une heure d’immersion pour sentir, goûter, toucher, comprendre comment on fait de la bière ! C’est ce qui vous attend en venant visiter la brasserie Captain James. Le brasseur vous livre tous ses secrets ) .
26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr
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English : Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses
L’événement Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme
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