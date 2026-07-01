Informations pratiques

Agon-Coutainville

Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Bienvenue à la brasserie ! Une heure d’immersion pour sentir, goûter, toucher, comprendre comment on fait de la bière ! C’est ce qui vous attend en venant visiter la brasserie Captain James. Le brasseur vous livre tous ses secrets ) .

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73 contact@captain-james.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses

L’événement Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme