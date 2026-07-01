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Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville

jeudi 23 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
26 Avenue du Passous
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Bienvenue à la brasserie ! Une heure d’immersion pour sentir, goûter, toucher, comprendre comment on fait de la bière ! C’est ce qui vous attend en venant visiter la brasserie Captain James. Le brasseur vous livre tous ses secrets )   .

26 Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 17 24 94 73  contact@captain-james.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses

L’événement Les Visites du Jeudi > Captain James et ses mousses Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

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