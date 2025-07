Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne jeudi 17 juillet 2025.

Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie

33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Venez découvrir le métier de distillateur autour des alambics de Léa et plongez au cœur de la Distillerie Montjoie.

Venez découvrir le métier de distillateur autour des alambics de Léa et plongez au cœur de la Distillerie Montjoie. .

33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 7 81 37 82 81 lk@montjoie-distillerie.fr

English : Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie

Come and discover the distiller’s craft around Léa’s stills, and plunge into the heart of the Distillerie Montjoie.

German :

Entdecken Sie den Beruf des Destillateurs an den Destillierapparaten von Léa und tauchen Sie in das Herz der Distillerie Montjoie ein.

Italiano :

Venite a scoprire il mestiere del distillatore intorno agli alambicchi di Léa e immergetevi nel cuore della Distilleria Montjoie.

Espanol :

Venga a descubrir el oficio de destilador en torno a los alambiques de Léa y sumérjase en el corazón de la destilería de Montjoie.

L’événement Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-07-10 par Coutances Tourisme