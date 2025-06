Les Visites du Jeudi > D’où vient la pluie D’où vient la pluie Avranches 3 juillet 2025 14:30

Paysanne-herboriste

Découvrez tout le processus d’accompagnement des plantes depuis la graine jusqu’aux tisanes en vous promenant du jardin aromatique à l’atelier en passant par le séchoir. Dégustations de tisanes. Prévoir des bottes en cas de pluie. Tous les jeudis, à 14h30, du 03 au 24 juillet.

D’où vient la pluie 3 La Porte

Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 33 90 88 19 douvientlapluie@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > D’où vient la pluie

Farmer-herbalist

Discover the whole process from seed to herbal tea as you stroll through the aromatic garden, the workshop and the drying room. Herbal tea tastings. Bring boots in case of rain. Every Thursday, at 2.30pm, from July 03 to 24.

German :

Kräuterbäuerin

Entdecken Sie den gesamten Prozess der Pflanzenbegleitung vom Samen bis zum Kräutertee bei einem Spaziergang vom Kräutergarten über den Trockenraum bis hin zur Werkstatt. Verkostung von Kräutertees. Bei Regen Stiefel mitbringen. Jeden Donnerstag, um 14:30 Uhr, vom 03. bis 24. Juli.

Italiano :

Agricoltore-erborista

Scoprite l’intero processo, dal seme alla tisana, passeggiando nel giardino aromatico, nel laboratorio e nell’essiccatoio. Degustazione di tisane. Portare stivali in caso di pioggia. Ogni giovedì, alle 14.30, dal 03 al 24 luglio.

Espanol :

Agricultor-herborista

Descubra todo el proceso, desde la semilla hasta la tisana, paseando por el jardín aromático, el taller y el secadero. Degustación de infusiones. Traiga botas por si llueve. Todos los jueves, a las 14.30 h, del 3 al 24 de julio.

