Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Restauration de meubles anciens.

La visite de cet atelier vous permettra de découvrir les différentes étapes nécessaires à la restauration de meubles anciens (placage, marqueterie, vernis au tampon, sièges, etc.).

La visite de cet atelier vous permettra de découvrir les différentes étapes nécessaires à la restauration de meubles anciens (placage, marqueterie, vernis au tampon, sièges, etc.). .

Ebéniste d’art Simon Stéphane 1 allée de la Baie

Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 11 67 stephane.simon19@free.fr

English : Les Visites du Jeudi > Ebéniste d’art Simon Stéphane

Restoration of antique furniture.

A visit to this workshop will enable you to discover the various stages involved in restoring antique furniture (veneering, marquetry, pad varnishing, seating, etc.).

German :

Restaurierung von antiken Möbeln.

Beim Besuch dieser Werkstatt lernen Sie die verschiedenen Schritte kennen, die für die Restaurierung alter Möbel notwendig sind (Furnier, Intarsien, Tamponlack, Sitzmöbel usw.).

Italiano :

Restauro di mobili antichi.

Una visita a questo laboratorio vi permetterà di scoprire le diverse fasi del restauro di un mobile antico (impiallacciatura, intarsio, verniciatura a tampone, sedute, ecc.)

Espanol :

Restauración de muebles antiguos.

Una visita a este taller le permitirá descubrir las diferentes etapas de la restauración de muebles antiguos (chapeado, marquetería, barnizado al tampón, asiento, etc.).

