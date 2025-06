Les Visites du Jeudi > Elevage Zofé Elevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët 10 juillet 2025 14:00

Manche

Les Visites du Jeudi > Elevage Zofé
Elevage Zofé
3 route nationale
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Manche

Tarif : – –

Date : 2025-07-10

Début : 2025-07-10 14:00:00

Fin : 2025-08-28 16:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Cosmétiques à base de lait de jument.

Eleveurs équin, Béatrice et Nicolas vous accueillent au sein de leur ferme pour vous faire découvrir leur métier. De la traite des juments à la découvertes des produits cosmétiques naturels à base de lait de jument en passant par la dégustation de lait. Venez découvrir les bienfaits et vertus de ces produits naturels fabriqués à la ferme. Pour les passionnés ou tout simplement pour découvrir la discipline, profitez d’un spectacle équestre et d’un baptême en poney pour les plus jeunes !

Rendez-vous tous les jeudis, de 14h à 16h.

Elevage Zofé 3 route nationale

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 41 57 44 63 zofe.contact@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > Elevage Zofé

Cosmetics made from mare’s milk.

Horse breeders Béatrice and Nicolas welcome you to their farm to discover their profession. From milking the mares to discovering natural cosmetics made from mare’s milk and tasting the milk. Come and discover the benefits and virtues of these natural products made on the farm. For enthusiasts, or simply to discover the discipline, enjoy an equestrian show and a pony ride for the young ones!

Every Thursday, from 2 to 4 p.m.

German :

Kosmetika auf der Grundlage von Stutenmilch.

Beatrice und Nicolas sind Pferdezüchter und begrüßen Sie auf ihrem Bauernhof, um Ihnen ihren Beruf näherzubringen. Vom Melken der Stuten über die Verkostung der Milch bis hin zur Entdeckung von Naturkosmetikprodukten auf Stutenmilchbasis. Entdecken Sie die Vorteile und Tugenden dieser auf dem Bauernhof hergestellten Naturprodukte. Für passionierte Reiter oder einfach nur, um die Disziplin zu entdecken, profitieren Sie von einer Pferdeshow und einer Ponytaufe für die Kleinsten!

Treffpunkt jeden Donnerstag von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Italiano :

Cosmetici a base di latte di cavalla.

Gli allevatori di cavalli Béatrice e Nicolas vi accolgono nella loro fattoria per farvi scoprire la loro professione. Dalla mungitura delle cavalle alla degustazione del latte e alla scoperta dei cosmetici naturali a base di latte di cavalla. Venite a scoprire i benefici e le virtù di questi prodotti naturali realizzati in fattoria. Per gli appassionati di equitazione, o semplicemente per scoprire questa disciplina, c’è uno spettacolo equestre e un giro sui pony per i più piccoli!

Ogni giovedì, dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Cosméticos elaborados con leche de yegua.

Béatrice y Nicolas, criadores de caballos, le dan la bienvenida a su granja para que descubra su profesión. Desde el ordeño de las yeguas hasta la degustación de la leche y el descubrimiento de los cosméticos naturales elaborados con leche de yegua. Venga a descubrir los beneficios y virtudes de estos productos naturales elaborados en la granja. Para los apasionados de la equitación, o simplemente para descubrir esta disciplina, ¡hay un espectáculo ecuestre y un paseo en poni para los más pequeños!

Todos los jueves, de 14.00 a 16.00 h.

