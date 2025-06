Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier Fleur de Palmier Mortain-Bocage 10 juillet 2025 16:30

Manche

Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier Fleur de Palmier Chenilly Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 16:30:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Production plantes exotiques et fleurs coupées.

Venez tout découvrir sur les plantes exotiques (palmiers, cactus, yuccas, agaves…) et combattre les idées reçues.

Production plantes exotiques et fleurs coupées.

Venez tout découvrir sur les plantes exotiques (palmiers, cactus, yuccas, agaves…) et combattre les idées reçues. .

Fleur de Palmier Chenilly

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 77 91 72 58 fleurdepalmier50@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier

Production of exotic plants and cut flowers.

Come and find out all about exotic plants (palms, cacti, yuccas, agaves…) and combat preconceived ideas.

German :

Produktion von exotischen Pflanzen und Schnittblumen.

Erfahren Sie alles über exotische Pflanzen (Palmen, Kakteen, Yuccas, Agaven…) und bekämpfen Sie die gängigen Vorurteile.

Italiano :

Produzione di piante esotiche e fiori recisi.

Venite a scoprire tutto sulle piante esotiche (palme, cactus, yucche, agavi…) e a combattere le idee preconcette.

Espanol :

Producción de plantas exóticas y flores cortadas.

Venga a descubrirlo todo sobre las plantas exóticas (palmeras, cactus, yucas, agaves…) y combata las ideas preconcebidas.

L’événement Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts