Manche

Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier Fleur de palmier 13 rue de l’église Romagny Fontenay Manche

Production plantes exotiques et fleurs coupées.

Venez découvrir sur la parcelle fleurie l’économie circulaire appliquée à la production des plantes et différentes actions pour remettre le végétal au centre de nos vies (tombes végétalisées, microforêt…).

Venez découvrir sur la parcelle fleurie l’économie circulaire appliquée à la production des plantes et différentes actions pour remettre le végétal au centre de nos vies (tombes végétalisées, microforêt…). .

Fleur de palmier 13 rue de l’église

Romagny Fontenay 50140 Manche Normandie +33 6 77 91 72 58 fleurdepalmier50@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier

Production of exotic plants and cut flowers.

Come and discover the world of palm trees and exotic plants, as well as a plot dedicated to seasonal flowers for bouquets that are ecologically acceptable in terms of their carbon footprint.

German :

Produktion von exotischen Pflanzen und Schnittblumen.

Entdecken Sie auf der blühenden Parzelle die auf die Pflanzenproduktion angewandte Kreislaufwirtschaft und verschiedene Aktionen, um die Pflanzen wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen (begrünte Gräber, Mikrowald…).

Italiano :

Produzione di piante esotiche e fiori recisi.

Venite a scoprire l’economia circolare applicata alla produzione di piante e le varie azioni per riportare le piante al centro della nostra vita (tombe verdi, microforeste, ecc.).

Espanol :

Producción de plantas exóticas y flores cortadas.

Venga a descubrir la economía circular aplicada a la producción de plantas y diversas acciones para volver a situar las plantas en el centro de nuestras vidas (tumbas verdes, microbosques, etc.).

