Les Visites du Jeudi > La ferme de l’ours Tessy-sur-Vire Tessy-Bocage

Début : 2025-07-10 16:30:00

fin : 2025-07-10 18:00:00

Venez découvrir la Ferme de l’Ours à Tessy-Sur-Vire, de la graine au flacon ! Louis Thouret se fera un plaisir de vous expliquer le cheminement des plantes aromatiques et médicinales en Agriculture Biologique.

Tous les jeudis du 19 juin au 11 septembre de 16h30 à 18h.

06 87 95 79 84 ou lafermedelours@gmail.com

Tessy-sur-Vire Le Mesnil Ours Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 6 87 95 79 84 lafermedelours@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > La ferme de l’ours

Come and discover Ferme de l’Ours in Tessy-Sur-Vire, from seed to bottle! Louis Thouret will be delighted to explain how aromatic and medicinal plants are grown organically.

Every Thursday from June 19 to September 11, from 4.30pm to 6pm.

06 87 95 79 84 or lafermedelours@gmail.com

German :

Entdecken Sie die Ferme de l’Ours in Tessy-Sur-Vire, vom Samenkorn bis zur Flasche! Louis Thouret erklärt Ihnen gerne den Weg der Aroma- und Medizinalpflanzen in der biologischen Landwirtschaft.

Jeden Donnerstag vom 19. Juni bis 11. September von 16:30 bis 18:00 Uhr.

06 87 95 79 84 oder lafermedelours@gmail.com

Italiano :

Venite a scoprire la Ferme de l’Ours a Tessy-Sur-Vire, dal seme alla bottiglia! Louis Thouret sarà lieto di spiegarvi come vengono coltivate in modo biologico le piante aromatiche e medicinali.

Ogni giovedì dal 19 giugno all’11 settembre dalle 16.30 alle 18.00.

06 87 95 79 84 o lafermedelours@gmail.com

Espanol :

Venga a descubrir la Ferme de l’Ours en Tessy-Sur-Vire, de la semilla a la botella Louis Thouret estará encantado de explicarle cómo se cultivan de forma ecológica las plantas aromáticas y medicinales.

Todos los jueves del 19 de junio al 11 de septiembre, de 16.30 a 18.00 h.

06 87 95 79 84 o lafermedelours@gmail.com

