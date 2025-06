Les Visites du Jeudi > La ferme des Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh ! Vains 10 juillet 2025 10:30

Ferme pédagogique caramelerie fromagerie.

Découvrez le fonctionnement de notre ferme laitière BIO et de ses ateliers de fabrication caramelerie, fromagerie et brasserie. Dégustation au rendez-vous ! Tous les jeudis, du 10 juillet au 28 août, à 10h30.

Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard

Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 82 40 visite@cara-meuh.com

English : Les Visites du Jeudi > La ferme des Cara-Meuh !

Educational farm caramel factory cheese factory.

Discover the workings of our organic dairy farm and its production workshops: caramel factory, cheese factory and brewery. Tasting included! Every Thursday, from July 10 to August 28, at 10:30 a.m.

German :

Pädagogischer Bauernhof Karamellfabrik Käserei.

Entdecken Sie die Funktionsweise unseres BIO-Milchbauernhofs und seiner Herstellungswerkstätten: Karamellfabrik, Käserei und Brauerei. Eine Kostprobe gehört zum Programm! Jeden Donnerstag, vom 10. Juli bis 28. August, um 10:30 Uhr.

Italiano :

Fattoria didattica fabbrica di caramelle caseificio.

Scoprite la nostra fattoria lattiero-casearia biologica e i suoi laboratori di produzione: caramellificio, caseificio e birrificio. Degustazione inclusa! Ogni giovedì, dal 10 luglio al 28 agosto, alle 10.30.

Espanol :

Granja educativa fábrica de caramelo fábrica de queso.

Descubra nuestra granja lechera ecológica y sus talleres de producción: fábrica de caramelos, quesería y cervecería. ¡Degustación incluida! Todos los jueves, del 10 de julio al 28 de agosto, a las 10.30 h.

