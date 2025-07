Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer jeudi 17 juillet 2025.

Les Visites du Jeudi > L’Artisane

5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:00:00

2025-07-17

Formée auprès d’un maître artisan d’art durant 5 ans, Juliette a obtenu le titre d’Artisan d’Art en 2020. Ses compétences et son savoir-faire lui permettent de réaliser vos fauteuils de manière traditionnelle et de respecter au mieux les savoir-faire ancestraux. Elle aime jouer avec les matières, leur donner forme et volume. Venez visiter son atelier !

5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 66 63 36 72 contact@l-artisane.fr

English : Les Visites du Jeudi > L’Artisane

Trained by a master craftsman for 5 years, Juliette was awarded the title of Artisan d’Art in 2020. Her skills and know-how enable her to make your armchairs in the traditional way, respecting ancestral know-how to the full. She loves to play with materials, giving them shape and volume. Come and visit her workshop!

German :

Juliette wurde 5 Jahre lang bei einem Kunsthandwerksmeister ausgebildet und erhielt 2020 den Titel « Artisan d’Art » (Kunsthandwerker). Ihre Fähigkeiten und ihr Know-how ermöglichen es ihr, Ihre Sessel auf traditionelle Weise anzufertigen und dabei die althergebrachten Fertigkeiten bestmöglich zu respektieren. Sie liebt es, mit Materialien zu spielen und ihnen Form und Volumen zu verleihen. Besuchen Sie ihre Werkstatt!

Italiano :

Formata da un maestro artigiano per 5 anni, Juliette ha ottenuto il titolo di Artisan d’Art nel 2020. Le sue competenze e il suo know-how le permettono di realizzare le poltrone in modo tradizionale e di rispettare il più possibile le conoscenze ancestrali. Ama giocare con i materiali, dando loro forma e volume. Venite a visitare il suo laboratorio!

Espanol :

Formada por un maestro artesano durante 5 años, Juliette obtuvo el título de Artisan d’Art en 2020. Sus competencias y su saber hacer le permiten fabricar sus sillones a la manera tradicional y respetar al máximo los conocimientos ancestrales. Le encanta jugar con los materiales, darles forma y volumen. ¡Venga a visitar su taller!

