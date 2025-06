Les Visites du Jeudi > Le moulin de Moidrey Le moulin de Moidrey Pontorson 3 juillet 2025 09:30

Manche

Les Visites du Jeudi > Le moulin de Moidrey Le moulin de Moidrey 35 route des Moulins Pontorson Manche

Début : 2025-07-03 09:30:00

fin : 2025-07-03 12:30:00

2025-07-03

Fabrication de farine.

Situé à 5 km du Mont-Saint-Michel, le Moulin de Moidrey construit en 1806 a repris du service après plus d’un siècle d’oubli. En effet, depuis sa restauration en 2002/2003, le meunier y fabrique ses farines. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007.

Le moulin de Moidrey 35 route des Moulins

Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 46 36 18 82 moulindemoidrey@orange.fr

English : Les Visites du Jeudi > Le moulin de Moidrey

Flour production.

Located 5 km from Mont-Saint-Michel, the Moulin de Moidrey, built in 1806, has been revived after more than a century of neglect. Since its restoration in 2002/2003, the miller has been making flour here. Classified as a UNESCO World Heritage site in 2007.

German :

Herstellung von Mehl.

Die 1806 erbaute Mühle von Moidrey, die 5 km vom Mont-Saint-Michel entfernt liegt, wurde nach über einem Jahrhundert der Vergessenheit wieder in Betrieb genommen. Seit ihrer Restaurierung 2002/2003 stellt der Müller hier nämlich wieder sein Mehl her. Die Mühle wurde 2007 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Italiano :

Produzione di farina.

A 5 km da Mont-Saint-Michel, il Moulin de Moidrey, costruito nel 1806, è stato riportato in vita dopo oltre un secolo di abbandono. Dal suo restauro, avvenuto nel 2002/2003, il mugnaio produce qui la farina. Nel 2007 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Espanol :

Producción de harina.

Situado a 5 km del Mont-Saint-Michel, el Moulin de Moidrey, construido en 1806, ha revivido tras más de un siglo de abandono. Desde su restauración en 2002/2003, el molinero fabrica aquí harina. Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007.

