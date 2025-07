Les Visites du Jeudi > Légumes Brionne Saint-Denis-le-Vêtu

Les Visites du Jeudi > Légumes Brionne Saint-Denis-le-Vêtu jeudi 7 août 2025.

Les Visites du Jeudi > Légumes Brionne

2 Village du Mesnil Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 15:00:00

fin : 2025-08-07 17:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Ensemble, tour des parcelles pour y découvrir nos légumes de saison en agriculture biologique pour la vente directe.

Ensemble, tour des parcelles pour y découvrir nos légumes de saison en agriculture biologique pour la vente directe. .

2 Village du Mesnil Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 2 33 47 66 24 allorentcec@yahoo.fr

English : Les Visites du Jeudi > Légumes Brionne

Together, we take a tour of our plots to discover our seasonal organic vegetables for direct sale.

German :

Gemeinsamer Rundgang durch die Parzellen, um dort unser Saisongemüse aus biologischem Anbau für den Direktverkauf zu entdecken.

Italiano :

Insieme, facciamo un giro degli appezzamenti per scoprire le nostre verdure biologiche di stagione in vendita diretta.

Espanol :

Juntos, hacemos un recorrido por las parcelas para descubrir nuestras hortalizas ecológicas de temporada de venta directa.

L’événement Les Visites du Jeudi > Légumes Brionne Saint-Denis-le-Vêtu a été mis à jour le 2025-07-10 par Coutances Tourisme