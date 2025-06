Les Visites du Jeudi > Les Vergers de l’Yvrande Les Vergers de l’Yvrande Grandparigny 3 juillet 2025 15:00

Manche

Les Visites du Jeudi > Les Vergers de l’Yvrande Les Vergers de l’Yvrande 1 chemin la Gravelle Grandparigny Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-03 15:00:00

fin : 2025-09-11

2025-07-03

Quelques arbres, plusieurs miliers s’étaient uni pour rêver. Leurs fruits sont tombés, venez écouter leurs branches s’entremêler. Prévoir des bottes en fonction de la météo. Rendez-vous tous les jeudis, à 15h.

Production cidricole.

Quelques arbres, plusieurs miliers s’étaient uni pour rêver. Leurs fruits sont tombés, venez écouter leurs branches s’entremêler. Prévoir des bottes en fonction de la météo. Rendez-vous tous les jeudis, à 15h. .

Les Vergers de l’Yvrande 1 chemin la Gravelle

Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 6 13 34 67 09 cidrelagravelle@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > Les Vergers de l’Yvrande

Cider production.

A few trees, thousands of them, have come together to dream. Now their fruit has fallen, come and listen to their intertwining branches. Bring boots, weather permitting. Meet up every Thursday at 3pm.

German :

Produktion von Apfelwein.

Einige Bäume, mehrere Tausend, hatten sich zum Träumen vereint. Ihre Früchte sind gefallen, kommen Sie und hören Sie zu, wie sich ihre Äste ineinander verflechten. Je nach Wetterlage sollten Sie Stiefel mitbringen. Treffpunkt jeden Donnerstag um 15 Uhr.

Italiano :

Produzione di sidro.

Alcuni alberi, diverse migliaia, si sono riuniti per sognare. I loro frutti sono caduti, venite ad ascoltare l’intreccio dei loro rami. Portate degli stivali a seconda del tempo. Appuntamento ogni giovedì alle 15.00.

Espanol :

Producción de sidra.

Unos cuantos árboles, varios miles, se unieron para soñar. Sus frutos han caído, ven a escuchar cómo se entrelazan sus ramas. Trae botas según el tiempo. Quedamos todos los jueves a las 15h.

