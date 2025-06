Les Visites du Jeudi > Ludcher Drum Compagny Ludcher Drum Compagny Saint-Senier-de-Beuvron 24 juillet 2025 09:00

Manche

Début : 2025-07-24 09:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Fabrication d’instruments de musique et tournage sur bois.

Venez visiter mon atelier de fabrication de batterie accoustique et de tournage sur bois. Vous verrez comment sont conçus nos fûts et nos accastillages, découvrirez l’art du tournage et essayerez les batteries.

Ludcher Drum Compagny La Hyaule

Saint-Senier-de-Beuvron 50240 Manche Normandie +33 6 38 84 53 12 cludcher@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > Ludcher Drum Compagny

Musical instrument making and woodturning.

Come and visit my acoustic drum and woodturning workshop. You’ll see how our drums and fittings are made, discover the art of woodturning and try out the drums.

German :

Herstellung von Musikinstrumenten und Drechseln von Holz.

Besuchen Sie meine Werkstatt, in der ich akustische Schlagzeuge herstelle und Holz drechsle. Sie werden sehen, wie unsere Trommeln und Beschläge entworfen werden, die Kunst des Drechselns kennen lernen und die Schlagzeuge ausprobieren.

Italiano :

Costruzione di strumenti musicali e tornitura del legno.

Venite a visitare il mio laboratorio di tamburi acustici e di tornitura del legno. Potrete vedere come vengono realizzati i nostri tamburi e gli accessori, scoprire l’arte della tornitura del legno e provare i tamburi.

Espanol :

Fabricación de instrumentos musicales y torneado de madera.

Venga a visitar mi taller de tambores acústicos y torneado de madera. Verá cómo se fabrican nuestros tambores y accesorios, descubrirá el arte del torneado de madera y probará los tambores.

