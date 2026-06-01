Les Visites du Jeudi Maison Hérout Auvers jeudi 18 juin 2026.

Auvers

Les Visites du Jeudi Maison Hérout

36 route de Cantepie Auvers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Découvrez la Maison Hérout, producteur-récoltant à Auvers depuis 1946. Plongez dans l’univers cidricole biologique et AOP

d’excellence, respectueux des pratiques traditionnelles. Dégustation gratuite. Tous les jeudis du 18 juin au 3 septembre. .

36 route de Cantepie Auvers 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 07 89

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English : Les Visites du Jeudi Maison Hérout

L’événement Les Visites du Jeudi Maison Hérout Auvers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin