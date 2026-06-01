Les Visites du Jeudi Maison Hérout Auvers
Les Visites du Jeudi Maison Hérout Auvers jeudi 18 juin 2026.
Auvers
Les Visites du Jeudi Maison Hérout
36 route de Cantepie Auvers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Découvrez la Maison Hérout, producteur-récoltant à Auvers depuis 1946. Plongez dans l’univers cidricole biologique et AOP
d’excellence, respectueux des pratiques traditionnelles. Dégustation gratuite. Tous les jeudis du 18 juin au 3 septembre. .
36 route de Cantepie Auvers 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 07 89
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English : Les Visites du Jeudi Maison Hérout
L’événement Les Visites du Jeudi Maison Hérout Auvers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin
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