Les Visites du Jeudi > Maroquinerie du Cotentin Saint-Sauveur-Villages

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 15:15:00

2025-07-17

Venez partager la passion de Virginie, Maître Artisan d’Art. Vous baignerez dans l’univers du cuir, toucherez les peaux, vous laisserez charmer par le cliquetis de l’ancienne Singer… Un moment de convivialité et d’échange enrichissant.

Ancteville Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 14 14 78 69 maroquineriecotentin@gmail.com

English : Les Visites du Jeudi > Maroquinerie du Cotentin

Come and share the passion of Virginie, Maître Artisan d’Art. You’ll immerse yourself in the world of leather, touch the hides, and be charmed by the rattling of the old Singer… An enriching moment of conviviality and exchange.

German :

Teilen Sie die Leidenschaft von Virginie, einer Kunsthandwerksmeisterin. Sie werden in der Welt des Leders baden, die Häute berühren und sich vom Klappern der alten Singer verzaubern lassen… Ein Moment der Geselligkeit und des bereichernden Austauschs.

Italiano :

Venite a condividere la passione di Virginie, maestra artigiana. Sarete immersi nel mondo della pelle, toccando le pelli e ascoltando lo sferragliare della vecchia Singer… Un momento di convivialità e di scambio arricchente.

Espanol :

Venga a compartir la pasión de Virginie, Maestra Artesana. Se sumergirá en el mundo del cuero, tocará las pieles y escuchará el traqueteo de la vieja Singer… Un momento de convivencia y de intercambio enriquecedor.

