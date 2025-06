Les visites du jeudi Picauville 3 juillet 2025 16:00

Manche

Les visites du jeudi ESAT Ferme de Béthanie Picauville

Début : 2025-07-03 16:00:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

L’ESAT Béthanie a pour vocation d’accompagner des personnes en situation de handicap afin de contribuer au développement du potentiel de chaque travailleur en vue d’accroitre son autonomie.

ESAT Ferme de Béthanie

Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 09 77

English : Les visites du jeudi

ESAT Béthanie’s mission is to support people with disabilities, helping them to develop their full potential and increase their independence.

German :

Die ESAT Béthanie begleitet Menschen mit Behinderungen, um zur Entwicklung des Potenzials jedes einzelnen Arbeitnehmers beizutragen und so seine Selbstständigkeit zu erhöhen.

Italiano :

ESAT Béthanie sostiene le persone con disabilità, aiutandole a sviluppare il loro pieno potenziale e a diventare più indipendenti.

Espanol :

La ESAT Béthanie apoya a las personas con discapacidad, ayudándolas a desarrollar todo su potencial y a ser más independientes.

